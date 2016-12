Sénégal: Deux retours et une absence parmi les 23 Lions

Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal a publié une liste de 23 joueurs pour la CAN Total 2017 dans laquelle on note deux retours, Cheikh Mbengue et Henri Saivet, et une absence, celle de Younousse Sankharé ((Lille, France) qui, depuis les matchs éliminatoires contre le Niger (mars 2016), était régulièrement présent.

Au sujet des deux Stéphanois Mbengue et Saivet, ils n'ont joué que la première journée des éliminatoires de la CAN 2017 contre le Burundi (3-1) à Dakar en juin 2015. Depuis lors, ils avaient disparu des radars de la sélection du Sénégal et cette CAN va sonner comme un retour pour eux. Appelé à expliquer ces retours, le sélectionneur du Sénégal a indiqué que « les portes de son équipe sont ouvertes dans les deux sens".

« Elle a été ouverte pour Cheikh Mbengue à qui, je demande d'apporter un plus et elle a été fermée pour Younousse Sankharé qui n'a pas été retenu », a-t-il dit lors d'une conférence de presse, ce vendredi.

Pour le reste, c'est du classique, le technicien sénégalais a appelé pratiquement les joueurs utilisés pendant les éliminatoires et il aura dans le groupe deux habitués, Cheikh Mbengue et Moussa Sow qui joueront leur troisième phase finale de CAN. Les deux joueurs étaient présents aux éditions de 2012 et de 2015 où le Sénégal avait été éliminé dès le premier tour.

Au sujet des ambitions pour cette 31-ème édition de la CAN, Aliou Cissé s'est voulu mesuré, indiquant que les seize équipes présentes pouvaient prétendre au titre.

Et à ce niveau, la place du numéro 1 du Sénégal au classement de la FIFA pour la zone Afrique ne doit être perçue que comme un signe d'encouragement.

« Elle prouve cependant qu'on peut aller titiller les meilleurs », a-t-il ajouté, soulignant que la CAN la compétition s'annonçait particulièrement difficile.

« Je peux vous assurer pour avoir disputé deux éditions (2002 et 2004) que de grandes sélections mondiales peuvent s'y casser les dents. Le talent seul ne suffit pas ».

Dans le groupe de 23, deux joueurs, les deux gardiens Khadim Ndiaye et Pape Seydou Ndiaye sont les seuls à évoluer en Afrique.

Les 23 sélectionnés

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Rizespor/Turquie), Khadim Ndiaye (Horoya AC/Guinée), Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally)

Défenseurs : Kara Mbodj (Anderlecht/Belgique), Lamine Gassama (Alanyaspor/Turquie), Kalidou Koulibaly (Naples/Italie), Saliou Ciss (Valenciennes/France), Zargo Touré (Lorient/France), Cheikh Mbengue (Saint-Etienne/France)

Milieux de terrain : Cheikhou Kouyaté (West Ham/Angleterre), Idrissa Gana Guèye (Everton/Angleterre), Mohamed Diamé (Newcastle/Angleterre), Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor/Turquie), Cheikh Ndoye (Angers/France), Pape Kouly Diop (Espanyol/Espagne), Henri Saivet (Saint-Etienne/France)

Attaquants : Moussa Konaté (Sion/Suisse), Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), Keita Baldé (Lazio/Italie), Ismaila Sarr (Metz/France), Mame Birame Diouf (Stoke City/Angleterre), Moussa Sow (Fenerbahçe/Turquie), Famara Diédhiou (Angers/France).