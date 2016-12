Mali: Cheick Diabaté - Le Malien de retour en France ?

L'été dernier, Cheick Diabaté (28 ans) choisissait de poursuivre sa carrière à Osmanlispor, en Turquie, après avoir échoué à décrocher une prolongation de contrat chez les Girondins. Peu utilisé cette saison dans son nouveau club (8 matchs en championnat, 0 but), le Malien pourrait cependant signer son retour en Ligue 1 dès cet hiver. L'Aigle du Mali a inscrit cinq buts en 16 matchs en Turquie mais aucun en championnat. Il ne s'est jamais véritablement imposé à Osmanlispor et pourrait donc se relancer dans le championnat de France. « Les deux parties seraient proches d'un accord », révèle le quotidien sportif.

