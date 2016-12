Cote d'Ivoire: Abdoulaye Bamba - L'Ivoirien Signe à Angers jusqu'en 2018

Le Don de gouvernance et de développement institutionnel (Dgdi) a célébré ses performances… Plus »

Abdoulaye Bamba connaît bien le championnat français. Après avoir été formé à la Juventus de Turin, il a rejoint Dijon en 2010. Dès sa première saison, il a été l'un des artisans de la montée du club bourguignon en Ligue 1 et a découvert l'élite en 2011-2012, exercice ponctué d'une relégation en Ligue 2. Il est resté au DFCO jusqu'en juin dernier, participant pleinement à la remontée en Ligue 1. Dans le même temps, il a découvert la sélection nationale ivoirienne, entrant en jeu à deux reprises lors de matches amicaux: en Hongrie (0-0) et face au Gabon (2-1). Depuis son départ de Dijon, il était sans club.

