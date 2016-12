Afrique: CAN 2017 / Préparatifs - Les Léopards de la RDC au Cameroun ce vendredi

«On n'est plus proche de la rupture que de la solution », avait annoncé Félix Tshisekedi, le… Plus »

Pour la circonstance, Florent Ibenge a eu entre ses mains, les six présélectionnés du Tout Puissant Mazembe: Issama Mpeko, Luyindama Nekadio, Meschak Elia, Jonathan Bolingi Mpangi, Merveille Bope et Matampi Vumi ainsi que les deux joueurs de la capitale, en l'occurrence, Ricky Tulengi du Daring Club Motema Pembe et Joyce Lomalisa Mutambala de l'AS V.Club.

C'est ce vendredi que les Léopards de la RDC rallient le centre sportif de Mbakomo, au Cameroun, pour préparer la phase finale de la CAN 2017 prévue entre janvier et février au Gabon.

