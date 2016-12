Egypte: CAN 2017 - Une pré-liste de 27 avec Salah

De retour en phase finale, les Pharaons présenteront une équipe sans grande expérience, avec quatre rescapés des triomphes de la fin des années 2000 et du début de la présente décennie (El-Hadary, Elmohamady, Abdel-Shafy et Ahmed Fathi). Pour le reste, le technicien argentin a dans l'ensemble fait confiance à l'équipe bien partie dans les éliminatoires du Mondial 2018. Pour rappel, l'Egypte affrontera le Ghana, le Mali et l'Ouganda dans le groupe D.

Le sélectionneur de l'Egypte, Hector Cuper, a dévoilé une liste de 27 joueurs convoqués en vue de la CAN 2017. L'attaquant de Zamalek Basem Morsi et le défenseur d'Al Ahly Hossam Ghali sont les deux grands absents de la liste. Le milieu offensif de l'AS Rome Mohamed Salah, tout juste remis d'une blessure à la cheville, figure en revanche dans le groupe, où se trouvent 11 joueurs évoluant à l'étranger.

Copyright © 2016 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.