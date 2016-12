Sénégal: CAN 2017 - Aliou Cissé dévoile la liste des 23

On connait désormais les 23 Lions de la Téranga qui iront défendre les couleurs du Sénégal à la CAN 2017 au Gabon. Le sélectionneur Aliou Cissé a communiqué vendredi sa liste pour la grande messe du football africain. On note les retours des Stéphanois Cheikh Mbengue et Henri Saivet.

Il n'y a pas de grandes surprises dans cette liste, car l'entraîneur des Lions de la Téranga s'est appuyé sur la base des joueurs qu'il a convoqué lors des éliminatoires de la CAN 2017, six victoires en six matches, et lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018. Le technicien a reconduit le même groupe avec lequel il travaille depuis son arrivée à la tête de la sélection en mars 2015. Trois joueurs font cependant leur come-back dans le groupe : les deux Stéphanois Cheikh Mbengue et Henri Saivet, et Moussa Sow. Ce dernier, qui avait effectué son retour contre le Cap-Vert en octobre dernier en éliminatoire, n'a pas pris part à la dernière sortie des «Lions» contre l'Afrique du Sud, il y a plus d'un mois et demi en qualification pour la Coupe du monde 2018. L'attaquant de 32 ans disputera au Gabon sa troisième CAN, après celles de 2012 et 2015.

Toute la troupe débutera son stage à Brazzaville le 5 janvier. Au programme deux amicaux (contre la Libye le 8 et contre le Congo le 11) pour se préparer avant la phase finale, qui mettra les Lions de la Teranga aux prises avec l'Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe dans le groupe B, logé à Franceville.

Les 23 Lions de la Téranga :

Gardiens de but : Abdoulaye Diallo (Caykur Rizespor, Turquie), Khadim Ndiaye (Horoya AC, Guinée), Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally)

Défenseurs : Lamine Gassama (Alanyaspor, Turquie), Kara Mbodj (Anderlecht, Belgique), Zargo Touré (Lorient, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Saliou Ciss (Valenciennes, France), Cheikh Mbengue (Saint-Etienne, France).

Milieux de terrain : Idrissa Gueye (Everton, Angleterre), Cheikhou Khouyaté (West Ham, Angleterre), Cheikh Ndoye (Angers, France), Pape Kouly Diop (Espanyol Barcelone, Espagne), Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor, Turquie), Mohamed Diamé (Newcastle, Angleterre), Henry Saivet (Saint-Etienne, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Diao Baldé Keita (Lazio Rome, Italie), Ismaïla Sarr (Metz, France).

Attaquants : Moussa Konaté (FC Sion, Suisse), Famara Diedhiou (Angers, France), Moussa Sow (Fenerbahçe, Turquie), Mame Biram Diouf (Stoke City, Angleterre).