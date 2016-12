«On n'est plus proche de la rupture que de la solution », avait annoncé Félix Tshisekedi, le… Plus »

Eu égard à ce qui précède, il n'y a plus de doute que dès le mois de janvier prochain, Vice-Premiers ministres, ministres d'Etat, ministres et vice-ministres mettront en branle la machine au sein de leurs secteurs respectifs, de façon à répondre à l'impératif premier, celui d'accomplir les missions dévolues au Gouvernement. Entre autres, l'organisation effective des élections, dont d'ailleurs le processus de révision du fichier électoral est très avancé. Selon les sources proches de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le président Corneille Nangaa va lancer les opérations dans la 3ème aire géographique, comprenant les provinces du Maniema, Lualaba, Tanganyika. Ensuite, le Gouvernement va prendre à bras-le-corps l'aspect lié à l'amélioration des conditions sociales des populations. Celle-ci passe par la relance de l'économie, la maîtrise du cadre macroéconomique, la création des richesses et de l'emploi. C'est dire qu'il n'y a pas à lésiner sur le temps. Il n'est jamais un allié sûr, a-t-on fait savoir.

Adopté en des termes non identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Projet de loi portant ouverture des crédits provisoires avait été confié à la Commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, pour harmonisation.

