Congo-Kinshasa: Premier conseil des Ministres - Joseph Kabila instruit le gouvernement Badibanga

Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a tenu son tout premier conseil des ministres le vendredi 30 décembre 2016 à l'hôtel du gouvernement, dit Immeuble intelligent.

D'après le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, la rencontre a consisté en la présentation des vœux du Chef de l'Etat aux membres du Gouvernement et à leur souhaiter un fructueux mandat. En plus, il a instruit le Premier Ministre Samy Badibanga Ntita sur les priorités majeures dont l'organisation des élections, la relance économique, la préservation de la paix ainsi que le social du peuple congolais.

Depuis la nomination du Gouvernement Samy Badibanga Ntita le 19 décembre dernier, le Président de la République, n'avait jamais réuni officiellement autour de lui, les 68 membres qui le composent. C'est vers 11 heures du matin que le go a été lancé à l'immeuble intelligent. Le Chef de l'Etat a pris officiellement connaissance de toute l'équipe gouvernementale. Cette réunion est intervenue pendant que les congolais étaient à l'attente d'un accord sauveur qui serait issu des discussions directes au centre interdiocésain de Kinshasa sous l'égide de la Conférence Episcopale Nationale du Congo. En effet, Lambert Mende Omalanga, Ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement de large Union Nationale, a restitué la rencontre. Deux grands points étaient à l'ordre du jour, à savoir: souhaits et instructions de Joseph Kabila.

Ce dernier a tenu à adresser en personne son message de vœux de Noël et de Nouvel an 2017 aux collaborateurs de l'ex-Président du groupe parlementaire Udps et alliés. Profitant de l'occasion, il leur a souhaité un mandat fructueux durant le délai prévu. Soit, allant de leur nomination jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu, probablement en mai 2018. Il a aussi jeté un regard sur le discours programme prononcé devant les élus du peuple par le nouveau locataire de l'hôtel du gouvernement. Il a soulevé quatre priorités qui doivent faire le chemin de bataille pour l'équipe récemment nommée. Le gouvernement doit se baser beaucoup plus sur la relance économique, l'organisation des élections, la paix et le social du peuple congolais. Pour rappel, concernant ces quatre points, Samy Badibanga s'était fixé l'option d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées.

C'est un défi pour son gouvernement faisait-il savoir en ces termes: au-delà de l'unité et de la cohésion nationale, l'organisation des élections transparentes et crédibles est une mission majeure pour mon gouvernement. Donc, réussir les élections est un grand défi pour notre nation. Il avait également dit qu'il fera de tout son mieux pour amasser les ressources pouvant lui permettre de relever tous les défis et atteindre les objectifs qu'il s'est fixé. Concernant la paix, le porte-parole du gouvernement a rapporté que le Président de la République a dit que sans la paix sur l'étendue du territoire national, il n'y aura pas d'élections crédibles.

Réactions

Le compte-rendu de Lambert Mende une fois dévoilée a fait couler de salive. Les uns ont estimé que le Président Kabila est déterminé a foncé avec l'application de l'accord du 18 octobre 2016 sous la facilitation du togolais Edem Kodjo alors qu'il a confié la mission des bons offices aux prélats catholiques et que les discussions étaient presque à la fin. Les autres, par ailleurs, pensent qu'il est un devoir de courtoisie pour un Père de famille de souhaiter à ses enfants des meilleures choses qui puissent exister. En plus, présenter un fructueux mandat ne veux dire remettre en cause l'avenir. De ce fait, en tant que garant de la Constitution, protégeant les personnes et leurs biens, Kabila s'est acquitté d'un devoir parental.