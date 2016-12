Congo-Kinshasa: Décrispation de l'espace politique - La réaction de Joseph Olenghankoy fait mouche !

En attente de la signature de l'accord, certains grands noms viennent allonger la liste des acteurs politiques, cas de Franck Diongo, et de ceux qui sont sous le coup des poursuites judiciaires.

Allusion faite ici à Gabriel Kyungu wa Kumwanza, vice-président de la plateforme des sept partis politiques appelés G7. L'opinion nationale pense que les noms de ces deux grands leaders de l'opposition doivent figurer non seulement dans les discussions en cours et à venir, encore que dans la Commission décrispation, un compromis avait déjà été trouvé quant à ce. Mais, dans les réseaux sociaux, les réactions des professionnels des médias sèment le trouble.

Sur son compte twitter, Rachel Kitsita, journaliste à Numerica Télévision révèle ses échanges avec Joseph Olenghankoy, haut cadre de la Dynamique de l'opposition et membre du Comité des Sages du Rassemblement. Ce dernier, réagissant par rapport à la question liée aux prisonniers politiques, aurait dit haut et fort que «nous ne pouvons pas bloquer la signature de l'accord à cause des individus». Cette intervention pousse à des interrogations, non les moindres. Le Rassemblement a-t-il sacrifié ses propres fils qui payent pour le combat ? Quid du dossier Franck Diongo et Gabriel Kyungu ? Le Rassemblement a-t-il démontré ses ambitions au grand jour ? Le Rassemblement a-t-il été corrompu ? Des questions restent posées et jusque-là, il n'y a pas des réponses.

Selon quelques délégués proches des dialoguistes, les cas de Moïse Katumbi, JC Muyambo et Diomi Ndongala ne seront pas réglés dans les conclusions de ces pourparlers directs. Une commission de hauts magistrats va statuer sur ces cas, a-t-on fait savoir. Et, le Rassemblement aurait accepté cette initiative. Sur les 9 noms qui sont cités en rapport avec les prisonniers politiques, il y a, entre autres, Moïse Katumbi, JC Muyambo, Diomi Ndongala, Moïse Moni Della, Gustave Bagayamukwe, Mbonekube, Floribert Anzuluni, Antipas Mbusa Nyamuisi et Roger Lumbala. Par ailleurs, le Rassemblement serait lui-même en désaccord. Le G7 et l'Alternance pour la République ne jure que par l'abandon des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi. Sinon, ses délégués ne vont pas signer l'accord.