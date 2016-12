Congo-Kinshasa: Restauration de la paix à Tshikapa - La Communauté Lulua-Bashilange remercie Joseph Kabila

Déclaration de la Communauté Lulua-Bashilange de Tshikapa

La Communauté Lulua-Bashilange de Tshikapa a connu, au début de ce mois de décembre 2016, des tristes événements qui ont endeuillé plusieurs familles de ses membres, lesquels événements ont été provoqués par des non-originaires venus d'ailleurs et installés sur ses terres depuis l'époque de la défunte Forminière qui ont abusé de l'hospitalité leur offerte par les Grands Chefs KABEYA LUMBU et MAYI MUNENE, les seuls maîtres terriens de la Ville de Tshikapa et du territoire du même nom.

En effet, pour un banal conflit de succession, la famille MBAWU des Bashila Kasanga du territoire de Dibaya, actuellement résidents dans le Secteur de Tshikapa, a enrôlé des miliciens qui ont attaqué la ville de Tshikapa et s'en sont pris également aux personnes, aux biens de l'Etat ainsi que de l'Eglise Catholique dans le Secteur de Tshikapa, sans épargner tous ceux qui étaient contre leur folle aventure meurtrière.

La Communauté Lulua-Bashilange de Tshikapa dont les membres ont une haute idée de la paix selon leur culture ancestrale millénaire, condamne avec la dernière énergie les affrontements meurtriers qui pont récemment eu lieu sur la terre de ses ancêtres sans l'accord ni la participation de ses notables.

La Communauté Lulua-Bashilange de Tshikapa rappelle que la manipulation de ses membres pour un quelconque motif est inacceptable et condamnable. Elle se sent profondément trahie par tous les non-originaires qui ont violé toutes les règles en matière d'hospitalité.

La Communauté Lulua-Bashilange de Tshikapa considère que les non-originaires, par ces faits et actes irréfléchis, ne méritent plus sa confiance.

La Communauté Lulua-Bashilange de Tshikapa remercie, par ailleurs, toutes les autorités politico-militaires nationales et provinciales d'avoir rapidement mis fin à la folie meurtrière de certaines filles et certains fils égarés. Elle félicite nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur bravoure et leur professionnalisme.

Enfin, la Communauté Lulua-Bashilange de Tshikapa présente ses sincères remerciements au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE, pour son implication personnelle en faveur du rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national, en général, et à Tshikapa, en particulier. Elle saisit cette occasion pour Lui renouveler toute sa gratitude.

Fait à Tshikapa, le 15 décembre 2016

POUR LA COMMUNAUTE LULUA-BASHILANGE DE TSHIKAPA,

LE PRESIDENT,