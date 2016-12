Congo-Kinshasa: Fructueux mandat !

opinion

Acte qui rentre dans l'ordre normal des choses, parce qu'à chaque fin de l'année, chefs hiérarchiques et subalternes, dans toutes les structures au monde, ne manquent de s'adresser mutuellement les messages de vœux.

En République Démocratique du Congo, c'est le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, qui a réuni autour de lui, les membres de la nouvelle équipe gouvernementale pilotée par le Premier Ministre, Samy Badibanga. A l'Immeuble Intelligent, où s'est tenue la réunion à l'allure du Conseil des Ministres de près d'une heure, soit de 11 heures à 12 heures, le Chef de l'Etat a eu des mots justes. Féliciter les promus et les engager à réaliser, sans ménagement, les missions dévolues au Gouvernement. Quelles sont ces missions ? C'est d'abord, l'organisation des élections ; tâche non moindre, somme toute, parce que nécessite la mobilisation des fonds pour atteindre cet objectif, à la base d'une crise sans précédant, susceptible de plonger le pays dans le chaos. Ensuite, l'amélioration des conditions sociales des populations, qui appelle que le Gouvernement prenne le taureau par les cornes.

La relance de l'économie, en premier, étant donné que la chute du prix des matières premières, choc exogène, a impacté négativement le cadre macroéconomique avec ses corollaires. Notamment, la relève de Franc Congolais face au roi dollar, la création des richesses et des emplois. Au-delà de ces deux priorités, d'autres sont parsemés sur le chemin du Gouvernement. Et, Kabila a eu raison de les signifier à ses collaborateurs, à qui il a souhaité un fructueux mandat. Les mots sont sortis et ils ont leur sens, pour qui veut les comprendre. A première vue, paradoxal paraît bien être cette approche, alors que se déroulent des discussions directes au Centre Interdiocésain entre les signataires et les non signataires de l'accord du 18 octobre de la cité de l'Union africaine. L'on peut bien comprendre que le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, bien qu'ayant donné quitus aux Evêques de poursuivre les contacts avec les non signataires, inscrit sa démarche, logiquement en conformité à l'accord du 18 octobre dernier.

C'est dans ce sens qu'il a tenu à encourager ses collaborateurs, certainement perplexes par rapport à ce qui se passe au centre Interdiocésain de Kinshasa. Dans l'opinion, même ceux qui espéraient un brin de compromis, même ce qui pouvait paraître mauvais, n'en croient plus. A la place, ce sont des craintes qui remontent d'un cran. Un analyste économique ne cache ses inquiétudes, de voir le peuple Congolais s'engouffrer dans la spéculation, avec ses conséquences néfastes. Au plan politique, sans nul doute qu'il faudrait s'attendre à des prises de positions radicales, susceptibles de replonger le pays dans le cycle infernal de la violence.