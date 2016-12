Congo-Kinshasa: Sous-traitance - La priorité des priorités accordée aux nationaux !

Présidée par le 2ème Vice-Président de l'Assemblée Nationale, Remy Massamba, la plénière d'hier, vendredi 30 décembre 2016, tenue au Palais du Peuple, a finalement approuvé le rapport de la proposition de loi portant activités de la sous-traitance en RDC.

A l'issue des séances des travaux réalisés par la commission mixte, la formulation de cette loi a été amendée en ces termes : «proposition de loi fixant des règles applicables à la sous-traitance en RDC ». Si, des expatriés exerçaient, jusqu'ici, la sous-traitance sur le sol congolais, cette nouvelle loi encore en gestation, en son article 6, ne les y autorise pas. Telle prérogative a été considérée comme une discrimination, aux yeux de quelques élus du peuple qui sont intervenus, lors du débat. Cependant, aux dires de l'Honorable Bokona Wiipa Bondjali François, celui-là même qui a été le Président de la commission mixte, cette disposition de loi est une discrimination positive qui offre aux congolais, les moyens d'exercer les activités de la sous-traitance et la relance de l'économie nationale. «Ce n'est pas la première loi qui puisse discriminer une catégorie de races. Il existe une discrimination positive et négative. Cette discrimination est voulue par les législateurs pour valoriser la classe moyenne », a-t-il précisé, du haut de la tribune.

En effet, cet article 6 stipule : «L'activité de sous-traitance est réservée aux entreprises congolaises promues et dirigées par les congolais, quelle que soit leur forme juridique, et dont le siège social est situé sur le territoire national et les capitaux sont congolais. Toutefois, lorsqu'il y a indisponibilité ou inaccessibilité d'expertises énoncées à l'alinéa, ci-dessus, et pour autant qu'il en fournisse la preuve à l'autorité compétente, l'entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou, à défaut, à une entreprise étrangère. L'autorité de tutelle ou administratives locales en est préalablement informée».

Pourquoi une telle loi ?

Cette proposition de loi vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'objet social. Elle promeut et favorise ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Elle poursuit également la protection de la main d'œuvre travaillant dans les entreprises de la sous-traitance, la création de l'emploi pour les nationaux et l'élargissement de l'assistance fiscale au profit du trésor public, en affirmant l'application du droit commun de la fiscalité à la sous-traitance.

Débat

Des avis d'une frange d'élus du peuple, certaines dispositions de cette loi ne peuvent pas passer si elles ne sont pas revues. L'article 19, parlant du contrôle de la sous-traitance par l'autorité nationale, provinciale ou locale compétente, n'a pas été entendu d'une bonne oreille. Ils ont souhaité, par exemple, que les juridictions compétentes tranchent en cas de litige entre les entreprises qui signent les contrats. Cette approche, selon l'expertise de l'Honorable Bokona Wiipa, n'a pas été bien appréhendée dans la mesure où l'intervention de l'autorité publique s'avère toujours nécessaire en toute matière. Autrement dit, qu'elle intervient au travers des inspecteurs qu'elle déploie sur le terrain.

Un autre élu du peuple, pour ne pas dévoiler son nom, a noté qu'il fallait aussi insérer l'intervention des organisations non gouvernementales dans la catégorie de sous-traitance à visée du développement social et non impérativement commerciale. L'avis a rejeté en foule par Bokona Wiipa. Ce dernier a exalté que les ONG n'œuvrent pas aux fins commerciales ou lucratives. Cela ne vaut donc pas la peine de les compter parmi les entreprises de sous-traitance. Malgré leurs petites divergences autour de cette proposition de loi, les élus du peuple se sont mis, finalement, d'accord, en la déclarant recevable. Il appartient maintenant à la commission mixte, endéans 24 heures, d'en finir avec le dernier fignolage du texte. D'après Remy Massamba, cette loi fera partie des points inscrits à l'ordre du jour de la prochaine plénière du 5 janvier 2017.