La dernière visite effectuée par son Excellence Monsieur le Président de la République à la wilaya de l'Adrar a été perçue comme une attention particulière donnée par le Chef de l'Etat aux populations de cette wilaya et surtout à certaines communautés traditionnelles marginalisés depuis l'avènement de l'Etat moderne.

Cela est d'autant plus vrai que ces populations ont, au-delà de l'accueil qui lui a été réservé, exprimé au Président de la République leur reconnaissance et ont, à l'unanimité estimé qu'il nécessaire de l'accompagner dans son action politique et ses futurs choix stratégiques. Car, ont-elles avoué, l'homme a, depuis son arrivée au pouvoir, placé la Mauritanie dans une position remarquable aussi bien dans son environnement maghrébin, arabe, africain qu'islamique et le pays joue aujourd'hui des rôles de grande importance sur ces différents échiquiers.

Bien évidemment, la visite s'est caractérise par l'importance et la diversité des réalisations inaugurées par son Excellence et par ses visites aux sites pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans certains projets de développement dans toutes les moughataas de la wilaya.

Ainsi, autant à Ksair Torchane qu'à Choum, où il a été l'objet d'accueils particulièrement chaleureux, le Président a tenu personnellement à visiter les sites de travaux de la route Ksair Torchane-Choum de 110 km qui sera achevée dans les tous prochains mois.

En plus de son rôle stratégique pour le pays, mais aussi l'intégration maghrébine et les échanges avec les pays limitrophes, cette route est la solution de tous les problèmes de développement de ces deux localités.

En plus de cette importante infrastructure, le Président a inauguré, au profit des populations de ces deux localités, deux collèges et un dispensaire flamboyants neufs construits selon les meilleures normes, équipés et dotés de personnel requis.

Le Président a aussi honoré les populations de l'Adrar en général et celles de Ksair Torchane pour avoir assisté personnellement, en présence du Général Mohamed Ahmed Ould Ghazwani chef des Etats-majors, au lancement des parachutes sur le site de Ted (site du tir à la cible). Tir à la cible qui symbolise l'originalité et les valeurs arabes.