Ile Maurice: Fruits et légumes - Prix en baisse mais une hausse dès lundi?

Pour l'heure, seuls les prix des pommes de terre et des oignons n'ont pas changé, soit à Rs 15 et Rs 18 respectivement le demi-kilo. «Nou pa kapav bes pri-la, nou pou perdan», lâchent des marchands. Car ces deux légumes sont vendus par l'Agricultural Marketing Board.

Pas de fortes pluies en décembre. Résultat: une abondance de légumes. Qu'à cela ne tienne, plusieurs marchands sont d'avis que les prix vont grimper dès lundi. «La météo a prévu qu'il y aurait de la pluie pendant le week-end», soutient Sanjay Coopamah, marchand de fruits au marché central. D'ajouter que c'est le moment pour lui de «faire un petit profit» car de nombreuses personnes iront prier le 1er et le 2 janvier et achèteront des fruits pour les offrandes.

