Ile Maurice: New-Grove - Des coups de feu tirés sur un foyer

Ce jeune homme, qui travaille à son propre compte, se sent menacé depuis l'incident. «Je me sens en danger. Ma vie a basculé du jour au lendemain», confie-t-il. Il ignore l'identité de celui qui lui veut du mal et affirme n'avoir jamais eu maille à partir avec qui que ce soit. «Même pas une prise de bec.»

Les membres de cette famille indiquent avoir entendu des bruits aux petites heures du matin, mais avoir cru que c'était des pétards. Et n'y ont pas prêté attention. Deux personnes dormaient au rez-de-chaussée alors que quatre autres étaient à l'étage. «Monn finn tan enn son for dé kou, monn penser pétar parski pli boner ti éna dimoun ki ti pé sonn pétar», explique un membre de la famille âgé de 24 ans.

