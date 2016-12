Ile Maurice: Nouvel An - Les bons plans qui ont la cote pour le réveillon

Les restaurants, les hôtels ainsi que les maisons coloniales devraient aussi être pris d'assaut ce samedi 31 décembre. Les chambres d'hôtes du Jardin de Beau-Vallon sont d'ailleurs déjà remplies. Un dîner spécial est prévu pour la dernière soirée de 2016. Au menu : gratin de cœur de palmiste et langouste, ou encore gigot de sanglier rôti et sauce au poivre vert.

D'autres préfèrent rester à terre ce jour-là. Et c'est dans des bungalows qu'ils choisissent de passer le réveillon. C'est le cas de Christophe Monasie, qui accueillera 2017 avec sa famille, composée d'une trentaine de personnes, dans un campement à Flic-en-Flac, du 30 décembre au 3 janvier. «Le 31, il y aura un grand dîner familial. Et bien sûr, les pétards à minuit», indique cet habitant de Coromandel.

Fini le traditionnel dîner familial du 31 décembre. Les Mauriciens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les sorties. Les catamarans, les hôtels, les campements ou encore les maisons coloniales affichent complet pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

