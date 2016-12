Sénégal: La rétro 2016 et la CAN à la Une

"Des Lions pour étancher la soif d'un sacre", titre L'As tandis que Vox Populi affiche : "Aliou Cissé et ses 23 +Lions+ en chasse". Pour Le Quotidien, "Aliou Cissé s'offre une +liste+nickel+", relevant que "jamais, une liste n'a été aussi cohérente et équilibrée".

En matière d'infrastructures, le Soleil annonce 23 milliards de francs Cfa d'investissement pour le port de Ziguinchor en 2017. Le journal souligne que le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime qui était en visite dans la région de Ziguinchor a annoncé la réalisation en 2017 d'un certain nombre de projets pour quelque 23 milliards de francs Cfa.

Dans L'Observateur, "les acteurs jugent le bilan de l'année" dans les domaines de l'agriculture, l'économie, les infrastructures, l'habitat, les collectivités locale, etc. D'où cette Une de L'Obs : "2016 entre satisfactions et déceptions".

Faisant la rétrospective de l'année 2016, Le Quotidien titre : "Crimes et primes". "2016 a fait pleurer plusieurs Sénégalais avec cette succession de meurtres et de tragédies qui vont à jamais marquer cette année. Très probablement, certains ne verseront pas de larmes au moment de célébrer sa fin. Tant ils ont faim de tranquillité, de sécurité et de justice" écrit le journal.

Dakar — Les quotidiens de ce 31 décembre reviennent sur les faits saillants de l'année 2016 et la publication de la liste des 23 joueurs de l'équipe du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue au Gabon.

