Cameroun: Rétro - Ces journalistes qui ont marqué la diaspora camerounaise en 2016

Voilà des mois que l'opinion nationale et internationale camerounaise assiste à une crise socio-politique… Plus »

Mohamadou Houmfa coanime depuis quelque mois l'émission Votre santé, votre avenir sur La Voix de l'Amérique ( VOA) avec Rosine Munezero. En peu de temps ce jeune journaliste a fait un chemin extraordinaire au point où certains auditeurs de l'émission ont été jusqu'à dire que Mohamadou aurait raté de vocation car, selon eux, il aurait dû embrasser la carrière de médecin. Houmfa Mohamadou ne fait pas de cadeau dans ses interviews et analyses à quelque secteur, santé, économie, politique que ce soit. Un modèle d'équilibre et d'objectivité comme on en trouve rarement.

Boris Bertold est aussi, doctorant en criminologie et auteur de « L'avion du Président » paru aux éditions du Schabel. Une enquête inédite au cœur du processus d'acquisition foireuse d'un avion pour Paul Biya, un des plus grands scandales de l'ère Biya, qui a déjà conduit une demi-douzaine de hauts responsables de la république en prison. Ouvrage disponible dans les bonnes librairies depuis le 31 août dernier.

Ce jeune journaliste reporter est sans conteste l'une des révélations de cette profession pour ces dernières années. Plume affinée et clarté de langage, Boris Bertold est le prototype du journaliste camerounais des temps modernes qui peut jongler sur n'importe quel type de sujet, politique, social ou culturel. Ses reportages mettent à nu avec le ton et les mots qu'il faut les multiples problèmes de notre société. Pas étonnant que ses alertes sur les réseaux sociaux aient gagné la confiance des lecteurs

Auteur d'un Guide sur le patrimoine du Cameroun en Europe et fondateur des Journées camerounaises du patrimoine, il initie, collabore et favorise au développement de projets de valorisation du patrimoine africain dans le monde

