Cameroun: Crise Anglophone - Le Cameroon People's Party dénonce et appelle à un vrai dialogue

Voilà des mois que l'opinion nationale et internationale camerounaise assiste à une crise socio-politique profonde née des revendications des avocats, enseignants et étudiants ressortissants des régions du Nord - Ouest et du Sud-Ouest.

Cette crise, du fait de l'attentisme, de l'autisme et de la mauvaise foi du Gouvernement, s'est aggravée et s'est complexifiée au point d'aboutir, il y a quelques semaines, à des morts et des destructions d'édifices.

Le CPP tout comme l'immense majorité des patriotes Camerounais regrette profondément cette mauvaise gestion du problème anglophone par le gouvernement actuel. Une mauvaise gestion marquée par le déni, le mépris, l'arrogance et la répression. Toutes choses qui n'aident pas à anticiper et résoudre durablement les problèmes posés.

Aujourd'hui, on le constate, la voie du dialogue s'impose à tous et à toutes. Mais encore, il convient de préciser les choses : De quel dialogue s'agit - il ? Comment dialoguer pour arriver à des solutions durables ? Avec qui dialoguer ?

Le CPP salue et encourage les citoyens Camerounais / es, qu'ils soient avocats, enseignants, étudiants et autres pour leur engagement et leurs sacrifices. Leur engagement à mettre fin à des injustices, à l'incurie, à emmener l'Etat à respecter ses engagements et à jeter les bases d'une nouvelle organisation du vivre ensemble est salutaire.

Par leurs sacrifices pour la défense d'un intérêt général, en prenant des risques, en étant menacé et en hypothéquant leurs propres carrières, ils participent à ce réveil citoyen qui est nécessaire pour changer le système de gouvernance dans notre pays.

Le CPP félicite les leaders enseignants, avocats et les autres citoyens actifs pour leur cohérence, leur démarche non-violente et le sens de l'intérêt général qui les animent. En ayant une action fondée sur des principes clairs de non -violence, de discussion transparente et de débat démocratique au sein de leurs corporations, ils donnent un excellent exemple de leadership et de citoyenneté à l'ensemble des forces citoyennes et politiques de notre pays. Le CPP reste convaincu que la qualité d'un pouvoir dépend de la qualité des contre - pouvoirs. Aucun pays ne nait grand mais chaque grand pays est l'œuvre de ses citoyens ! Par leur action aujourd'hui, ils contribuent fortement au redressement de notre pays.

Par ailleurs, au lendemain des mouvements d'humeurs survenus dans les villes de Bamenda, Buea, et Kumba, le CPP estime qu'il est inacceptable :

- Que des personnes soient arrêtées et détenues, sans qu'il n'y ait la moindre communication sur l'identité de ces personnes, sur les motifs réels de leur détention, sur le lieu exact de leur détention.

- Que des personnes soient arrêtées sans qu'elles ne puissent avoir accès à leurs avocats ou conseils afin de pouvoir, conformément aux lois du pays, assurer leur défense.

- Que les autorités administratives et les membres de la police qui se sont livrés à de graves violations des droits des populations ayant abouti à des morts, ne soient pas sanctionnés.

- Que le Gouvernement, à travers son porte - parole, donne un bilan du mouvement d'humeur largement en deçà de la réalité, gommant la mort de plusieurs jeunes citoyens.

Pour ce qui concerne la poursuite du dialogue entre le Gouvernement et les représentants des avocats et des enseignants, le CPP estime que :

- Il est inacceptable que le Gouvernement détermine la composition des membres des délégations des enseignants et des avocats. Dans un dialogue

qui se veut sérieux et crédible, chaque partie doit être libre de désigner ses représentants.

- Il est inacceptable que le Gouvernement fixe seul les points à l'ordre du jour. Dans une discussion qui se veut utile, tous les sujets importants pour les deux parties doivent pouvoir être mis sur la table. L'ordre du jour doit être le premier point sur lequel les deux parties sont appelées à s'accorder.

- Il est souhaitable, pour la sérénité des débats et la réelle sortie de crise, que des garanties de sécurité soient données aux différentes parties prenantes. Il est important que ces leaders enseignants et avocats, ainsi que les membres de leurs organisations, soient assurés de ne pas être inquiétés du fait de leur engagement dans cette action pour l'amélioration des systèmes juridique et éducatif de notre pays.

Le CPP estime à nouveau que les revendications qui remettent en cause la forme actuelle de l'Etat Camerounais sont plus que jamais pertinentes car celle-ci a échoué à mettre en place une décentralisation effective.

Ces revendications méritent d'être traitées car les réponses à y apporter sont urgentes. Le processus adéquat pour arriver à trancher ces questions est celui d'une Transition politique qui permettra de refonder l'Etat au Cameroun et de fournir à tous ses fils et toutes ses filles, des conditions de vie décentes et agréables.

Pour le Cameroon People's Party

(e) Franck Essi

Secrétaire General