Nigeria: Une centaine de sacs de riz impropre à la consommation saisis à Lagos

Au Nigeria, les autorités ont annoncé vendredi 30 décembre que la centaine de sacs de riz saisis sur le marché dans Lagos, la capitale économique, avant la période des fêtes, provenaient en fait de la contrebande. Une vaste polémique a gagné le pays autour de ce riz qui semblait être en plastique et venir de la Chine.

L'histoire remonte au 21 décembre dernier. La douane du Nigeria saisit plus d'une centaine de sacs de riz de 50 kilos. Le riz était destiné à la vente à Lagos. On parle alors de grains de plastique et l'affaire fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux.

Après analyse, l'Agence nationale pour l'administration et le contrôle des aliments et des médicaments annonce que ce riz n'est pas en plastique, mais qu'il est bel et bien contaminé par des micro-organismes et impropre à la consommation humaine.

L'agence fait état de l'existence de plusieurs tonnes de riz périmé dans les entrepôts de pays voisins du Nigeria. Une marchandise destinée au marché nigérian.

Le prix du riz a flambé cette année au Nigeria confronté à une crise économique particulièrement dans le secteur agroalimentaire.

Pour stimuler la production locale, le Nigeria a interdit l'importation du riz, et au lendemain de la polémique, le gouverneur de Lagos a inauguré la vente à prix réduit des premiers sacs de riz d'une marque produite dans le pays.