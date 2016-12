Madagascar: Tana - Affaissement des chaussées, un danger pour les usagers

L'affaissement de chaussée à Nanisana s'agrandit de jour en jour.

Des gros trous partout à Tana. Le danger est réel, surtout à quelques jours du retour de la pluie.

Juste en face de l'ex-garage Mikoja à Nanisana, le coté droit de la chaussée s'affaisse. Le gros trou qui fait presque 10m semble s'élargir de jour en jour. Peut-être qu'il faudra qu'un accident s'y produise pour que les autorités compétentes procèdent aux réparations.

Pourtant, de temps en temps, l'on remarque des poids lourds ramasseurs d'ordures du Samva fréquentant ledit garage, stationner de ce coté de la route. Ceci, malgré le fait que la route en question peut s'effondrer en un clin d'œil. Comme si ce n'était pas suffisant que d'autres véhicules des particuliers s'y ajoutent aussi. Personne ne semble avoir conscience du danger que représente ce trou. Des gros trous partout, des affaissements et éboulements ici et là à Tana.

Les piétons aussi. Autant de pièges pour les automobilistes. Les piétons ne sont pas non plus épargnés, surtout face aux égouts qui ne sont plus couverts, à cause des vols d'acier. Or, ces gros trous peuvent parfois engloutir une personne. Du coté d'Analakely, la formation de plusieurs trous dans différents endroits n'échappe pas aux yeux des passants.

L'affaissement des chaussées y est toujours pour quelque chose. Le même schéma se répète dans la haute-ville, notamment à Faravohitra et à Ambondrona. Mais qui dit gros trous dit embouteillages. Avec Dame pluie qui s'annonce, la situation risque de s'empirer à Tana. Le danger est réel, surtout si aucune mesure n'est prise dans les plus brefs délais. N'est-il pas temps que les autorités compétentes se réveillent enfin et procèdent aux réparations?