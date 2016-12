Madagascar: Commune Lavernose-Lacasse - Convention de partenariat avec Ambohimanambola

Madagascar est-elle sur la voie du redressement ? Le pouvoir en est persuadé et il le répète… Plus »

Suivant « la loi Oudin-Santini» qui stipule en son article 1er, « les communes, les établissements publics de coopération internationale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement peuvent, dans la limite de 1% des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre de la convention prévue à l'article L 1115-1, des actions d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement ».

La signature de la convention de partenariat entre la commune de Lavernose-Lacasse (France) représentée par son maire Delsol Alain et la commune d'Ambohimanambola par le biais de son maire Donat Ramilijaona a eu lieu le 18 novembre dernier dans cette commune sise en France. Et ce, pour une durée de trois ans.

Copyright © 2016 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.