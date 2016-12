Madagascar: Soirée de la Saint-Sylvestre - La diversité au rendez-vous : de Jerry Marcoss à Joseph d'Af

31 décembre, synonyme de fête et d'ambiance, pas seulement pour les oreilles et les yeux mais également et surtout pour les papilles. Ce soir, tous les amoureux de fête vont être comblés.

Jerry Marcoss, certainement l'un des meilleurs animateurs de sa génération. Avec le roi du kawitry à l'affiche d'une fête, pas le temps de s'ennuyer ! Depuis des années, l'A&C Ivato a donc pris l'habitude de faire venir le chanteur. Cette année, il ne manquera pas le rendez-vous mais cette fois à l'A&C Palace. Il partagera la scène avec Melky, et Stéphanie. A l'espace A&C, nous retrouverons Black Nadia, Onja Tinondia et Taa Tense.

L'accueil, dit-on, sera exceptionnel puisqu'on va dérouler le tapis rouge pour les invités qui auront chacun droit à une pause photo. Toujours à Ivato, l'Athana royal event propose une soirée lamba blanc avec le Duo Ratsimbazafy : Henri & Luc. L'Akany Soafonenako propose deux ambiances. L'une avec Sanda Mozika et une autre avec Nanja qui célèbre ses 20ans de scène.

Big bounce au Casc PK0 et réveillon anaty fiderana au Cercle mess Betongolo. Pas de musique tropicale et encore moins des plats concoctés par de grands chefs au menu mais une musique urbaine avec des DJ et une ambiance comme les aime la jeunesse d'aujourd'hui. Outre l'ambiance discothèque, se relayeront sur scène Tann Faya, Martiora freedom, DJ Gouty, Jiol'Ambups et Thiera Bruno pour reprendre tous les titres qui ont fait leur succès et marqué l'année 2016.

Si on est encore là aujourd'hui, c'est par Sa grâce. Pour faire part de sa reconnaissance pour toutes ses bénédictions et toutes les bonnes choses à venir, Joseph d'Af, avec plusieurs autres artistes animeront le réveillon « anaty fiderana » au Cercle mess Betongolo. Et qu'on se détrompe, réveillon fiderana n'est aucunement synonyme d'ennui. On peut très bien danser au rythme des titres du chanteur. D'ailleurs, un DJ est également au rendez-vous.

Krypton Ambohimalaza : Buffet gastronomique et belle ambiance musicale avec Diary Mozika. C'est un réveillon convivial et très festif que les organisateurs de la soirée du 31 décembre au Krypton Ambohimalaza promettent à tous ceux qui viendront sur place.

En fait, nombreux sont ceux qui ont déjà apprécié l'ambiance de la nuit de la St-Sylvestre dans cet Espace situé en dehors de la ville. Ils vont donc revenir demain soir. Les organisateurs ont une fois de plus décidé de mettre les petits plats dans les grands pour eux, en leur proposant un buffet gastronomique composé de multiples plats. Les gourmets vont donc être particulièrement gâtés.

Mais qui dit réveillon de la St-Sylvestre dit ambiance musicale exceptionnelle. Et dans ce domaine, l'orchestre Diary Morika est un orfèvre. Cette équipe composée de jeunes talents n'a rien à envier aux groupes les plus connus. Elle a un répertoire de morceaux très variés, aussi bien classiques que modernes. On est assuré donc de ne pas s'ennuyer un seul instant et d'accueillir la nouvelle année dans la joie et dans la bonne humeur.