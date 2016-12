Afrique: Cours du pétrole - Bras de fer entre les acheteurs et les pays producteurs

Bras de fer. Si l'on considère l'évolution annuelle, la hausse du Brent est à peu près égale à zéro. Mais les fluctuations des cours étaient très importantes durant toute l'année 2016. Fin janvier, le Brent avait touché le plus bas, à 27 USD, soit la moitié du cours actuel. En début juin, il était remonté à 52 USD avant de redescendre à 42 USD deux mois plus tard. Le même scénario s'était reproduit en septembre et octobre.

En effet, lentement mais sûrement, les cours du pétrole continuent de grimper sur les marchés, pour retrouver leur plus haut niveau de l'année. À Londres, le baril de Brent évoluait autour de 55,60 dollars, mardi 27 décembre en séance. À New York, le baril de brut léger américain (WTI) est un peu au-dessus des 53 dollars.

