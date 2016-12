Madagascar: Accueil du nouvel an - Calme apparent dans la capitale et effervescence dans les autres grandes villes

Un aperçu de l'ambiance de la fin d'année qui a régné l'année dernière dans la capitale malgache.

En apparence, l'ambiance à l'approche de la fête du nouvel an est plutôt tranquille dans la capitale. Ce qui n'est pas le cas dans les autres grandes villes.

La ville de Tananarive a généralement affiché un certain calme durant la semaine précédant l'accueil du nouvel an. Certes, les animations et publicités des différents espaces de fêtes battent leur plein sur les stations audiovisuelles mais cela n'a apparemment pas énormément d'effet sur la majorité de la population. Probablement trop occupée à essayer de combler les vides laissés par les fêtes de la nativité ou encore à anticiper la longue période de soudure qui va bientôt commencer.

Car on le sait, cette période, en plus d'être longue, est difficile à finir. « En cette période, c'est à peine si l'on peut trouver de quoi nourrir la famille » annonce avec regret Kanto, une marchande des rues du côté de Behoririka. En tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est le calme dans la grande capitale de Madagascar. Un calme accentué par le départ massif des tananariviens vers les villes comme Mahajanga et Toamasina.

Car selon un responsable auprès d'une coopérative nationale de la gare routière d'Ambodivona, le nombre de personnes ayant quitté Tana pour les provinces aurait atteint 240. Un chiffre élevé par rapport à celui de l'année dernière d'après toujours ce responsable car ils auraient enregistré 140 personnes en partance pour ces deux villes.

Festive. Par rapport à ce qui se passe à Antananarivo, l'ambiance serait plutôt festive à Majunga et Toamasina. En effet, comme la fête de la Saint-Sylvestre est considérée comme la fête numéro une avant celle de l'indépendance en province, c'est l'effervescence dans ces villes. « Une ambiance amplifiée par la venue en nombre des tananariviens » d'après Monira, une habitante de la capitale de Boeny.

Du côté de Toamasina, la situation est la même. La majeure partie des quartiers est bercée par les rythmes des musiques du type tropical ou encore africaine d'après Lydio, un jeune étudiant de Toamasina. Actuellement, la tendance est tranquille dans la capitale mais tout n'est pas encore joué, on verra ce qu'il en est vraiment ce soir.