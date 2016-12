Madagascar: Easy Park - Pointé du doigt par le Conseil municipal

Le PDG d'Easy Park devant le Conseil municipal hier à l'Hôtel de Ville.

La société dirigée par Maminiaina Rasolondraibe a été avertie hier par le Conseil municipal.

Même si l'opposante Lalatiana Ravololomanana était absente, les conseillers municipaux TIM ont joué hier leur rôle qui est de contrôler l'action de l'Exécutif dirigée par le maire. C'est dans ce cadre qu'ils ont convoqué devant eux Maminiaina Rasolondraibe, PDG d'Easy Park, la société privée à laquelle la commune urbaine d'Antananarivo a confié la gestion de parking dans certains endroits de la Capitale.

Le face-à-face, qui a également vu la présence des représentants du maire Lalao Ravalomanana dont le 2e adjoint Julien Andriamorasata et le secrétaire général Heriniaina Razafimahefa, a été organisé au nom de la transparence selon le président du Conseil Municipal Faustin Andriambahoaka. Les conseillers municipaux ont haussé le ton en faisant constater que la mauvaise qualité de service d'Easy Park, dûe notamment à l'incompétence et à l'impolitesse de certains de ses agents, a une répercussion négative sur l'image de la CUA.

20% seulement. On a appris hier qu'Easy Park est encore dans une période d'essai et dans son contrat avec la commune urbaine d'Antananarivo, 20% de son chiffre d'affaire sont annuellement versés à la Trésorerie Municipale. Or, les conseillers municipaux ont constaté hier que pour 2016, ces 20% ne représentent qu'une minime somme. « Avec ces 20%, la CUA est perdante dans son contrat avec Easy Park », a affirmé les conseillers municipaux qui ont proposé que la part de la commune soit doublée, c'est à dire 40% (contre 60% pour la société exploitante) et que le contrat d'essai doit être transformé en contrat définitif. Par ailleurs, le Conseil municipal a proposé la mise en place d'une commission tripartite composée de représentants de l'Exécutif municipal, du Conseil municipal et d'Easy Park. Cette commission aura un droit de regard sur les recettes réelles d'Easy Park. Le Conseil municipal a également décidé l'annulation du mandat d'extension délivré à Easy Park.

1 200 à 1 500 places de parking. Le PDG d'Easy Park a fait savoir hier que sa société gère jusqu'ici entre 1 200 et 1 500 places de parking, si à Tana, on compte jusqu'à 9 000 places. Maminiaina Rasolondraibe a par ailleurs souligné que 500 infractions par jour sont enregistrées. « Au début, Easy Park a été confronté à la résistance des usagers. Mais, au fil du temps, la situation a évolué. Actuellement, entre 50% et 60% des usagers acceptent de se soumettre aux mesures de gestion de parking que nous avons prises », a-t-il expliqué. En tout cas, Easy Park a été interpellé hier sur la médiocrité de certains de ses services. Certains conseillers municipaux sont même allés jusqu'à brandir une éventuelle annulation de son contrat avec la commune urbaine d'Antananarivo.