Madagascar: Canal+ - Un jeu télévisé spécial Saint-Sylvestre

À l'occasion de la Saint-Sylvestre, il offre encore des programmes sur plusieurs chaînes. Le jeu télévisé « FAMILY MUSIC SHOW » qui réunira la grande famille de « Ma grande famille », qui est une émission spéciale fin d'année, elle sera sur les écrans le 31 décembre sur la chaîne Africaine A+ à partir de 20h30, un rendez-vous de 90 minutes à ne pas manquer, selon les responsables. A noter que A+ est une chaîne qui est présente dans 18 pays en Afrique, disponible sur les canaux 21 et 22. Une chaîne riche en séries inédites, films, téléfilms et divertissements à partager en famille. D'après les promoteurs du jeu télévisé, ces animations prouvent que CANAL+ ne cesse d'offrir le meilleur à ses abonnés.

