Madagascar: Saint-Sylvestre - Le menu festif fait aussi sa star !

Les bons fruits de mer de Madagascar mis en valeur !!!

Crème brulée de foie gras, hanim-pitoloha, terrine de caille... et bien d'autres encore !!! les grands restaurants ont mis les petits plats dans les grands pour mettre l'eau à la bouche, et déjà faire saliver en cette veille du nouvel an. Ce soir, il y a les artistes qui vont animer le réveillon de la Saint-Sylvestre, mais la musique ne suffit pas pour rendre une soirée inoubliable.

Le menu est aussi un pilier de l'animation. Pour beaucoup, c'est la variété des plats proposés et la noblesse des produits qui seront mijotés qui font office de show-room, à travers leurs publicités. Et les produits du terroir sont mis en valeur, frais et de qualité. Il y a le bon foie gras à tous les arômes, mais aussi les fruits de mer dont la réputation n'est plus à présenter.

Le tout avec une fourchette de prix allant de 30 000 ar à 90 000 ar pour le réveillon du 31 décembre. Le tarif varie en fonction du nombre de plats présentés évidemment, mais aussi de la présence d'un artiste ou pas, car ceux qui ont programmé des chanteurs connus affichent un peu plus cher. En tout cas, tout comme les artistes, les bons petits plats made in Mada font aussi leurs stars !