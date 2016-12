Madagascar: Une année bénie

Le compte à rebours a commencé pour la fin de l'année. Aux 12 coups de minuit, on dira adieu à l'année 2016. Et bonjour 2017.

Et ce qu'il y a de particulier, pour cette nouvelle année 2017, c'est qu'elle commence un dimanche, un jour du Seigneur et se terminera aussi un dimanche. En somme, l'année 2017 commencera, du moins pour les 2,18 milliards de chrétiens, soit le 1/3 de la population mondiale, par des messes d'action de grâce. Et demain, les 50% de chrétiens que compte la population malgache, et ce, quelle que soit leur dénomination, ce sera une occasion de demander la bénédiction de Dieu, lors des séances de prière dans leur église respective.

Espérons en tout cas qu'avec un tel élan de prière le jour du nouvel an, 2017 sera une année bénie. Car plus que jamais, le peuple malgache qui a traversé énormément de difficultés durant des décennies, a besoin d'une bénédiction divine pour se refaire une nouvelle vie plus digne et plus prospère. Il est grand temps que Madagascar quitte ce statut de pays immensément riche, mais dont la grande majorité de la population vit dans une pauvreté extrême.

Le pays doit aussi se défaire de cette image d'un être squelettique dormant et tremblant de froid, sur (et non pas sous) une montagne de couvertures à double face. Bref, d'un pays qui a tout, mais dont le peuple ne bénéficie pas de ses richesses naturelles. Evidemment, la lutte contre la pauvreté se gagne par le travail. Et Dieu sait, combien, les Malgaches sont travailleurs.

D'ailleurs, ils ne peuvent pas faire autrement face aux conditions de survie dans lesquelles, les dirigeants qui se sont succédé, les ont mis. Car malgré toute la bonne volonté de ce peuple qui ne demande qu'à vivre dans de meilleures conditions, la mauvaise gouvernance, la corruption, l'idolâtrie, et toutes les formes de maux et de péchés de la part de certains dirigeants et de la population, ont fait que le pays est devenu maudit. Et le moyen ultime pour sortir le pays de ce marasme, c'est le retour, surtout des dirigeants vers une vie de repentance qui glorifie Dieu.

Prions pour que ce verset biblique de 2 Chroniques 7. 14, soit une réalité pour Madagascar. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays ». 2017, se termine par 7 qui est le chiffre de la plénitude. Gageons que ce soit une année bénie pour la population malgache qui fait partie du peuple de Dieu.