Madagascar: Prévoyance Sociale - Vers une redécouverte de la CNaPS

Des formations organisées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale à travers les 22 régions de la Grande Ile en partenariat avec le Trésor Public.

La Direction générale de la CNaPS a décidé de se rapprocher de la population et des principaux responsables dans les régions. Dans ce sens donc, elle a organisé une série de formations durant toute l'année 2016. Ainsi au début du mois d'octobre, ces formations ont été menées dans 18 régions au total. « Nous savons que pour certaines personnes la CNaPS c'est une équipe de football, pour certains c'est la pension et pour d'autres c'est l'allocation familiale, etc. » a déclaré Randrianjanaka Daniel, fondé de pouvoir au sein de la société. D'où la finalité de cette série de formations pour faire en sorte que chacun redécouvre la CNaPS et acquiert les connaissances idoines la concernant.

Résultats. Mise à part cette redécouverte, ces formations ont permis, en premier lieu, de détecter les problèmes des agences et d'en trouver des solutions adéquates. Le deuxième avantage est le fait de convaincre les employeurs que l'adhésion à la CNaPS ne profite pas non seulement aux employés mais également à la société. Le troisième avantage est la sensibilisation de tous les principaux responsables comme les horodateurs, les payeurs, les comptables et les gestionnaires de dossier.

Lors des formations, ils ont insisté sur le fait que souvent les patrons et les responsables ignorent que leurs devoirs ne se limitent pas à payer les salariés mais que cela s'étend sur le versement des cotisations patronales pour que ces derniers puissent bénéficier pleinement de leur droit au moment du départ à la retraite, des diverses prestations familiales ainsi que les droits légaux et légitimes en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Cette redécouverte permettra un meilleur fonctionnement de la Caisse.