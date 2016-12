Madagascar: Ici, on mange du porc, on boit de l'alcool et on montre son visage !

Pas de porc à l'hôtel Ibis, appartenant au groupe Accor, une entreprise française : ni pour le brunch de Noël, ni pour le barbecue du Nouvel An. Pourtant, le 16 novembre 2010, l'Unesco inscrivait le repas gastronomique à la française sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité. Je me suis toujours dit que l'excellence de la charcuterie porcine participait à cette gastronomie française.

Aussi, quand un restaurant comme «Le Relais Normand», à Tsaralalàna, vire halal (courant 2016), je me dis qu'il y a maldonne. On va dans un «relais normand» pour une cuisine qu'on suppose normande et française, et pas pour des kebabs, du merguez ou du couscous. Où est le jambon de Valognes Qu'a-t-on fait des côtes de porc grillées au camembert Le chef d'une maison où l'on allait, nous de la rédaction de Jureco, tous les mois, voilà vingt ans, ne peut avoir oublié le pied-de-porc d'Argentan !

À une autre époque, il y a une dizaine d'années, j'allais régulièrement à la brasserie de l'Hôtel de France, Analakely. On y servait de la bière faite maison et une bonne assiette de charcuterie. Aujourd'hui, le porc est également banni d'un établissement qui continue de s'appeler «Hôtel de France». Je persiste à penser qu'une adresse intitulée «Hôtel de France» est une invite à déguster ce que la France fait de mieux, entre autres, en charcuterie pur porc.

«Ici, on mange du porc, on boit de l'alcool et on montre son visage» a fini par s'écrier la ministre norvégienne de l'intégration, Sylvi Listhaug, dans un post sur sa page Facebook, le 18 octobre 2016. Ici, à Antananarivo, on a toujours mangé du porc et je ressens comme une agression la multiplication des enseignes halal. Surtout que cette surenchère coïncide avec l'apparition, absolument incongrue dans nos rues qui en en ignoraient encore jusqu'à l'existence voilà encore quelques mois, de ces femmes en voile intégral, toutes de noir vêtues, corps informe, visage caché dans un quartier aussi «central» qu'Ankadivato.

Ici, on mange du porc : chez Lewis Charcuterie et Salaison. Chez Transcovia. Chez Barbero. Chez «Gastronomie Pizza» qui a la bonne idée de servir l'autre plat national malgache, la «soupe chinoise façon Tamatave», avec son bouillon au porc.

Le Carat, à Ambatofotsy, derrière la gare sur la RN7, servait de la «dinde au porc à la malagasy», pour Noël. Le «Trano Bongo», juste après le pont de Tanjombato, affichait son «rôti de porc Orloff». «Le monde des grillades», dans la descente d'Antanimora-Nord, vante son cochon de lait et ses tsa-siou. «Batou-Beach», sur la route de Masindray, au-delà de la gare d'Ambohimanambola, propose du canard aux lardons. «La Résidence», à Ankerana, fait dans l'œcuménisme : fondant de porc, dinde traditionnelle, agneau confit. Pour ceux qui voulaient se faire leur propre cuisine, «Jumbo Score» vendait du rôti de porc farci aux raisins secs et porto.

Ici, on mange du porc. Je n'oublie pas les sanctuaires de la cuisine porcine, témoins survivants d'une certaine époque : Jasmin, La Rotonde, Doan Van Bien, Motel d'Anosy, La Jonquille. Et le dernier arrivé, Aroyo à la Cité Jardin Mahamasina : j'ai compté, pas moins de 23 plats au porc !

«Dis-moi ce que tu ne manges pas, je te dirai ce que tu crois», écrit Claude Prudhomme dans la Revue historique de l'Océan Indien (n°10, 2013) : «Dans un pays où les interdits alimentaires sont différents et concurrents, entre Hindous et Musulmans, l'imposition des obligations de la confession religieuse devient le symbole de la capacité d'un groupe à imposer aux autres son autorité» (p.32).

Le jésuite De la Vaissière, dans son livre «Vingt ans à Madagascar» (Librairie Victor Lecoffre, Paris, 1885), proposait un Appendice n°II, sur les exportations commerciales sur la côte Est : bœufs, porcs vivants, porcs et boeufs salés (p.330). Débouché logique pour un élévage comme celui de l'Ambodirano (Arivonimamo, Ambohitrambo, Imerintsiatosika, Antsahadinta, Ambohimandry, Amboniriana) : 12.614 boeufs, 14.342 porcs, 10.217 moutons (Journal Officiel du 3 février 1898).

De l'avis de l'archéologue Rafolo Andrianaivoarivony, «la consommation des suidés semble se concentrer sur les hautes terres, à Ambohimpanompo, à Analamanitra et Ambohimanana. Cette situation est loin de la réalité dans la mesure où le tableau ne comptabilise que les sites où l'on a découvert de restes de suidés. Or, le potamochère est un animal largement répandu à Madagascar. Il est donc vraisemblable qu'il a été consommé un peu partout dans l'île» (in L'alimentation carnée chez les anciens Malgaches, NCAA, n°5-6, 1987-1988, p.22).

Ici, on mange du porc. Le Tantaran'ny Andriana (page 16) attribue à Rasoalao, personnage légendaire situé dans la région du lac Itasy, l'introduction de l'élevage du porc, animal austronésien par excellence, au même titre que la poule et le chien. Bien des années plus tard, dans la réalité du Code de Ranavalona, de l'année 1828, le vol de «kisoa» était répertorié parce que l'élevage de porc et la consommation de cochon ne pouvaient pas être une invention chrétienne tardive sous le règne de la reine la plus allergique aux Chrétiens.