Madagascar: Gendarme exécuté à Manakara - Un maire arrêté avec une trentaine de personnes

Madagascar est-elle sur la voie du redressement ? Le pouvoir en est persuadé et il le répète… Plus »

Les portes du poste de gendarmerie ont été dérobées et le toit détruit. Pris au piège après de vains tirs en l'air, le gradé et son compagnon d'infortune ont abandonné les ruines de leur caserne assiégée.

Dans la confusion, l'Apanjaka (NDLR: doyen et descendant de lignée royale qui siège en foi des pouvoirs coutumiers qui lui sont conférés), a tant bien que mal, lancé un appel au calme et a essayé de tempérer les ardeurs, mais il a lui aussi essuyé des jets de galets. Alors qu'il s'est retiré sous un déluge de projectiles, les deux gendarmes étaient à la merci de la foule déchaînée. Lorsque la situation a été hors de contrôle, le maire s'est éclipsé en catimini d'après la gendarmerie. Pendant que l'attaque de la caserne faisait rage, il a quitté le terrain.

Pris en tenaille par une horde d'individus enragés, l'adjudant et son seul compagnon d'infortune, ont tant bien que mal essayé d'expliquer que le suspect n'était plus sur place.

Arrestation massive pour meurtre et agression de gendarmes à Mananjary. Hier, le maire de la commune rurale de Namorona ainsi qu'une trentaine de personnes ont été arrêtés pour une attaque de caserne ayant fait un mort et un blessé grave, dans les rangs de la gendarmerie.

Copyright © 2016 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.