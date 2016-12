Madagascar: Groupe 18.3 - « On reste sur cette idéologie qui a forgé notre renommée »

Un véritable retour aux sources, comme si c'était hier. Le groupe 18.3 revient pour égayer les oreilles des férus de rap malgache, s'étant refait une jeunesse cette année.

Peut-on revenir sur l'historique du groupe ?

Tout a débuté en 1998 quand les membres de l'un des tout premiers clans de rappeurs hip hop « K'vamdona » décidèrent d'aller chacun de leurs côtés. De là, Slam Jah et moi-même, Tongue Nat, avons alors fait le choix de fonder notre propre groupe, 18,2. On a tout de suite sorti notre premier morceau qui s'intitulait « Adala be roa », très bien accueilli par les amateurs de rap de l'époque. De fil en aiguille, nous avions continué notre petit bonhomme de chemin et nous avions rencontré ce cher Davy. À partir de là naquit le 18,3 tel que le connaissait le public.

Un an après, on a sorti le morceau « Minday fihogo » qui a trouvé un écho favorable auprès du grand public et a forgé notre notoriété à travers ses paroles taquines. On a pu faire notre première tournée en compagnie de Samoela. Ce morceau a été alors le fer de lance de notre premier album, s'ensuivit un projet de second album. Mais entre-temps, on a eu chacun de notre côté nos propres priorités et cela ne s'est pas concrétisé.

En 2006, on a relancé le groupe avec le rappeur Kayah en collaboration avec la maison de production Do Sol, par le biais de l'album « Zamahany ». On y retrouve, entre autres, le morceau « Number One ». Depuis, le groupe a été mis en stand-by, jusqu'à aujourd'hui.

Comment s'est réalisé ce grand retour de 18,3 ?

Le groupe a toujours été là si on peut s'exprimer ainsi, évoluant au gré des années. Ceci étant, ce retour au-devant de la scène du groupe a été longuement discuté entre nous, notamment avec Tongue Nat et Slam Jah alors même qu'ils peaufinaient chacun de leur côté leurs albums solos. Tongue Nat a sorti « Harena an-kibon'i Tongue » en 2013, de même que Slam Jah a édité « Midecl'Art aho sao dia perte ». Par ailleurs, l'idée de sortir un nouvel album pour notre groupe nous travaillait constamment, et c'est ainsi qu'on a décidé de se relancer pleinement dans l'aventure. Davy en personne a fait le choix d'entreprendre une tout autre carrière et il nous a alors donné sa bénédiction pour aller de l'avant.

« Concernant les thématiques que l'on aborde, on garde l'esprit ouvert »

Le groupe se découvre sous un nouveau jour, quelles sont les nouveautés ? L'essence même du groupe 18,3 demeure le même, on reste sur cette même idéologie qui a forgé notre renommée, toujours aussi taquin, malicieux, critique sociale et un peu fou dans nos textes. La grande nouveauté réside sans doute dans le fait qu'on a plus apporté une touche musicale dans nos nouveaux morceaux.

Notamment du Soul et du r'n'b avec la voix de notre nouvelle recrue, La N Bherindr, qui égaye chacun de nos compositions actuelles. On peaufine un tout nouvel album et des projets des plus enchanteurs pour nos fans, entre autres pour l'année 2017. On a récemment lancé notre tout premier single « Maizina », qui illustre parfaitement cette nouvelle couleur qu'on arbore. S'ensuivra un concert à travers lequel on convie nos fans de toujours et les férus de rap du pays.

Racontez-nous les retrouvailles entre vous trois...

Tongue Nat et Slam Jah se côtoient et se rencontrent souvent en amont de ce retour du groupe 18,3, cette année. La N Bherindr est un chanteur qui a toujours été familier avec le groupe depuis toujours, notamment depuis le clan Bogota. Nos retrouvailles ont été très marquantes, car dès nos premiers échanges on a convenu ensemble cette nouvelle couleur qu'on arborera et qui nous démarque comme toujours des autres. On a tout de suite été très enthousiastes, et nous trois, on se complète pleinement.

Quelques mots à propos de « Adala vibes »...

C'est un qualificatif qui illustre tout simplement notre identité musicale, c'est en quelque sorte notre signature. Pour l'instant, notre prochain album n'a pas encore de titre, cependant on promet au public qu'il retrouvera à coup sûr cette identité du groupe à laquelle il tient particulièrement. Pour information, on y retrouvera même quelques reprises des morceaux qui ont fait notre renommée, de même que de nouvelles compositions. On reste les mêmes, toujours aussi fous dans nos textes, avec une musicalité plus contemporaine et représentative de notre époque. Concernant les thématiques que l'on aborde, on garde l'esprit ouvert, comme d'habitude. Le clip du single « Maizina » est prévu sortir courant de ce mois de janvier.