Algérie: Appel à la création de la fondation "Dr. Abou El-Kacem Sâadallah" (Colloque)

Il obtient un diplôme de magister en 1962 au Caire (Egypte) et un doctorat en histoire moderne et contemporaine en 1965 à l'Université du Minnesota (Etats-Unis). Il maîtrisait plusieurs langues outre l'arabe.

Né à Guemmar (wilaya d'El Oued), le 1er juillet 1930, le défunt a commencé ses études à la Zitouna (Tunisie), entre 1947 et 1954. Il étudia le Coran, la religion, la langue arabe et le Fikh.

Le Dr. Mohamed Saïd Aguieb, de l'Université d'El-Oued, a dans son intervention, indiqué que "l'homme de lettre historien", comme nommé par ses pairs dans le monde arabe, est l'une des figures ayant contribué à l'écriture de l'Histoire de l'Algérie et ce à travers son livre "le mouvement national algérien" et d'autres ouvrages servant de références académiques par excellence.

A cette occasion, le président du Haut Conseil à la langue arabe, Salah Belaid, a affirmé que la future fondation aura pour mission prioritaire la mise en valeur du legs culturel et intellectuel et des contributions du défunt Dr. Abdou El-Kacem Sâadallah dans les domaines de l'histoire, la littérature et la poésie.

El — Les participants au 1er Colloque sur le "Dr. Abou El-Kacem Sâadallahà sa vie et ses œuvres", tenu samedi à El-Oued, ont appelé à la création d'une fondation pour l'histoire et la pensée du défunt.

