Algérie: Les SMA se fixent l'objectif de 100.000 adhérents au niveau national

Alger — Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Boualleg, a affirmé samedi à Alger que son organisation aspirait à atteindre 100.000 adhérents au niveau national d'ici fin 2017.

Dans son intervention lors des travaux de la 30e session du Conseil national des SMA, M. Boualleg a indiqué que "l'organisation aspire à atteindre le nombre de 100.000 adhérents au niveau national d'ici fin 2017" qualifiant les SMA de "véritable école pour l'éducation des jeunes à travers la transmission des principes de solidarité, de tolérance et de discipline".

Présentant les grandes lignes de l'activité de son organisation pour 2017, le commandant général des SMA a rappelé que le "programme de gestion électronique de l'administration au niveau du commandement général sera lancé fin janvier et généralisé par la suite à toutes les annexes des SMA".

L'Organisation oeuvrera également à "assurer une éducation de qualité, renforcer le rôle pionnier des jeunes dans la société, améliorer l'image des Scouts aux niveaux national et international et développer les ressources humaines", a-t-il souligné.

A cette occasion, Il a appelé tous les partenaires à adhérer à cette école qui, "fidèle aux martyrs de la Révolution", restera au service de la nation qui fait face à de "grands défis dans différents domaines".

M. Boualleg a ajouté dans ce cadre que "grâce à la politique éclairée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a su "préserver sa sécurité et sa stabilité et accomplir de grandes réalisations dans différents domaines", appelant tout un chacun, notamment les jeunes à "contribuer davantage au développement économique".

Le commandant général des Scouts musulmans algériens est, par ailleurs, revenu sur les principales activités scoutes réalisées en 2016, rappelant le premier rassemblement national des chefs scouts auquel avaient participé plus de 100.000 chefs scouts et la relance de l'action de l'Union des scouts du Maghreb arabe après un gel de 20 ans.

Le ministre de la Jeunesse et des sports, El-Hadi Ould Ali, a, pour sa part, salué le "rôle pionnier des Scouts dans l'éducation, la sensibilisation des jeunes à l'importance de la contribution au développement et la lutte contre les fléaux sociaux".

Les Scouts sont "une école qui s'attache à consacrer les valeurs de cohésion, de solidarité et d'entraide et à renforcer le bénévolat, la discipline, la réconciliation et l'unité nationale", a-t-il dit.

Ils sont aussi un partenaire indispensable dans la lutte contre les fléaux sociaux, a ajouté le ministre.

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a, quant à lui, appelé les jeunes à s'inspirer des pionniers des SMA à l'instar de leur fondateur, le chahid Mohamed Bouras, pour protéger le pays, préserver sa sécurité et sa stabilité, réaliser le développement et lutter contre les fléaux sociaux.

Cette rencontre de deux jours verra la présentation et l'examen du rapport général de 2016, l'examen et l'adoption du rapport financier, la présentation, l'examen et l'adoption du plan général pour 2017 et le renouvellement de certaines commissions.