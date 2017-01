Algérie: Hamel offre la médaille d'honneur des SMA au président de la République

Instituée en 2016, la médaille d'honneur des Scouts s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à rendre hommage à des personnalités nationales, des représentants de la société civile et des cadres, en signe de reconnaissance de leurs efforts dans l'amélioration de la situation des jeunes et la protection de l'enfance.

Il a mis en avant "les actions de sensibilisation intenses menées par son mouvement en coordination avec les services de police à travers l'ensemble du territoire national, estimées à plus de 250 actions en 2016 dans le but d'améliorer la situation des jeunes et d'ancrer l'esprit de citoyenneté".

Pour sa part, Le Commandant général des SMA, Mohamed Benalleg, a salué "le rôle positif de la police algérienne, sous la conduite du général major Hamel, et son professionnalisme notamment dans le domaine de la protection des droits de l'Homme et du renforcement de l'action de proximité dans la société".

