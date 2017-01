Congo-Kinshasa: Accord en RDC - Moïse Katumbi ne veut pas être «un point de blocage»

Le sort de l'opposant Moïse Katumbi était un des points de désaccord dans les négociations entre opposition et majorité en RDC. Un accord a été trouvé depuis, a annoncé la Cenco ce samedi soir.

Les négociations entre majorité et opposition en République démocratique du Congo achoppaient ce samedi 31 janvier sur plusieurs points. Parmi les points de blocage le sort de Moïse Katumbi.

Joint par RFI, l'opposant en exil en Belgique a assuré qu'il ne voulait pas être « un point de blocage pour le pays » et demande au rassemblement de l'opposition de signer l'accord.

« Le plus important, c'est le pays. Et je ne veux pas être un point de blocage pour le pays, alors je veux faciliter la tâche, a-t-il déclaré. C'est pourquoi j'ai demandé au rassemblement [de l'opposition] de ne pas bloquer la signature à cause de moi, de signer l'accord. On n'aura pas de troisième mandat du président Kabila. Au mois de décembre, on n'aura pas besoin d'un référendum et c'est le plus important. »

« Je reste avec mes ambitions en tant que candidat à la présidence de la République mais j'appartiens au rassemblement, a-t-il poursuivi. J'ai demandé à ce qu'on signe l'accord pour qu'il puisse y avoir une élection présidentielle, qu'on puisse avoir la première alternance de notre pays ».

La Cenco a depuis annoncé qu'un accord entre majorité et opposition avait été trouvé. Selon la conférence épiscopale, la signature de cet accord aura lieu ce samedi à 20h30 heure locale en présence de représentants de la communauté internationale au centre interdiocésain de Kinshasa.