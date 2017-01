Congo-Kinshasa/Cameroun: CAN 2017 - Les Léopards de la RDC à Mbakomo au Cameroun

La délégation de l'équipe nationale de football de la RDC est arrivée, samedi 31 décembre, au Centre d'excellence de la CAF de Mbakomo, à 33 km de Yaoundé (Cameroun) pour un stage de préparation d'une dizaine de jours en perspective de la CAN 2017.

Cette compétition continentale démarre le 14 janvier prochain, au Gabon.

Le sélectionneur national séjourne dans cette ville avec huit joueurs locaux présélectionnés.

Les joueurs professionnels devront rejoindre le groupe au plus tard le 3 janvier, soit deux jours avant le match amical contre le Cameroun.

Logée dans le groupe C, la RDC jouera son premier match, le 16 janvier contre le Maroc, avant de rencontrer la Côte d'Ivoire, le 20 janvier et terminer la phase de poules avec le Togo, le 24 janvier.

Réagissant à Radio Okapi, le sélectionneur national, Florent Ibenge a reconnu que la tâche ne sera pas facile pour la RDC:

«On va se préparer et on ne va pas aller en villégiature. On va travailler pour faire un meilleur résultat possible. Aujourd'hui, la tâche est plus difficile que précédemment où on nous attendait pas. Là maintenant, tout le monde nous attend. Il faudra assumer et travailler dure».

A la dernière édition de la CAN, en Guinée Equatoriale, les Congolais avaient terminé à la troisième place après les Ivoiriens et les Ghanéens.