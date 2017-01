Sénégal: Ziguinchor - Le budget du département en hausse

Ziguinchor — Le budget du Conseil départemental de Ziguinchor (sud) est passé de 298 millions de francs CFA en 2016 à 315 millions de francs en 2017, soit une hausse de plus de plus de 16 millions en vue de "poursuivre les efforts consentis dans l'éducation et la santé", a déclaré le président de l'institution départementale Fiacre Coly.

"Il s'agit d'un budget ambitieux qui a connu une hausse pour nous permettre de poursuivre nos actions dans l'éducation et la santé en 2017", a expliqué Fiacre Coly après l'adoption à l'unanimité vendredi de ce budget par les conseillers départementaux de Ziguinchor.

"Avec l'adoption de ce budget, nous sommes en train de conforter les orientations budgétaires de 2016. Nous avions axé principalement nos actions sur l'éducation et la santé durant l'année écoulée. Nous allons renforcer ces deux domaines", a souligné M. Coly.

Il a annoncé l'ouverture de chantiers au début du nouvel an, citant entre autres, la réalisation de la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor qui est un "véritable problème" dans la ville.

Le président du Conseil départemental de Ziguinchor a promis de mettre un accent sur le secteur de l'éducation avec notamment "la prise en charge du personnel d'appoint dans les lycées et collèges pour une enveloppe de près de 11 millions et le personnel mis à la disposition de l'IEF (Inspection d'éducation et de formation) et de l'IA (Inspection d'académie)".

"D'autres actions sur le sport, la culture et en direction de la jeunesse sont aussi prévues au courant de l'année 2017", a a ajouté Fiacre Coly, se félicitant de "l'augmentation graduelle des fonds de dotation alloués par l'Etat aux collectivités locales".