Sénégal: Vers une caravane de sensibilisation des décideurs sur la nutrition

Louga — Une caravane de sensibilisation des décideurs sur l'importance de la nutrition est prévue dans la deuxiéme quinzaine du mois de janvier sur l'axe Nord, a annoncé Seydou Ndiaye, coordonnateur de la plate-forme SUN (sigle en anglais renforcement de la nutrition).

"Cette caravane de sensibilisation ambitionne d'amener les décideurs (élus locaux, députés et membres d'autres institutions nationales et locales) à inclure le volet nutrition dans les budgets des collectivités locales et de l'Etat", a déclaré M. Ndiaye, au cours d'une rencontre avec la presse.

Il bouclait à Louga une tournée préparatoire de cette caravane qui va sillonner les régions de Saint-louis, Matam et Louga avec au programme des forum dans des localités ciblées pour la faiblesse des taux de nutrition qu'elles enregistrent.

Selon lui, le constat a été fait que bien qu'ayant adhéré à plusieurs initiatives pour favoriser la nutrition, l'essentiel des financements destinés à ce secteur vient de l'extérieur à travers des projets dont la fin crée des problèmes.

Ainsi, pour pallier cet état de fait, une plate-forme des acteurs pour la nutrition a été mise en place afin de porter ce combat dont l'objectif est d'ériger la nutrition en rang de priorité dans les politiques publiques.

La situation nutritionnelle est toujours préoccupante avec des niveaux de prévalence encore élevés, lit-on dans un document remis à la presse, signalant que la malnutrition chronique touche 20.3% des enfants de moins 5 ans.

Ceci est un paradoxe et aucun objectif de politique de développement viable ne peut aller sans le règlement de ce déficit, a dit M. Ndiaye indiquant que la plate-forme est composée d'une trentaine d'organisations et réseaux de la société civile intervenant dans le secteur de la nutrition et la sécurité alimentaire.