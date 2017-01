Sénégal: Lancement prochain des projets de port à conteneurs de Ndayane et de port minéralier et vraquier de Bargny Sendou

Dakar — La vocation maritime du Sénégal sera considérablement renforcée avec le lancement prochain des projets de port à conteneurs de Ndayane et de port minéralier et vraquier de Bargny Sendou, a annoncé samedi le chef de l'Etat dans son message de nouvel an.

"J'ai également le plaisir d'annoncer que la vocation maritime de notre pays sera considérablement renforcée avec le lancement prochain de deux projets de grande envergure : le port à conteneurs de Ndayane et le port minéralier et vraquier de Bargny Sendou", a dit Macky Sall.

Le chef de l'Etat a ajouté qu'avec ces deux infrastructures de classe mondiale, "de nouvelles activités maritimes se feront jour et notre pays confortera son standing d'hub maritime et logistique international".

Dans son adresse, le président de la République a rappelé que la modernisation du secteur de la pêche et de l'économie maritime s'est poursuivie en 2016.

A ce propos, il a relevé la fin des travaux de construction des quais de débarquement modernes de Yoff, Ngaparou et Pointe Sarène de même que l'aménagement d'aires de traitement et de transformation des produits de la pêche à Bargny, Fass Boye et Gooxu Mbathe.

Macky Sall a souligné que les travaux "sont en cours" pour les quais de Soumbédioune, Goudomp, Bargny et Potou, ainsi que pour les aires de traitement et de transformation des produits de la pêche de Penthium Sénégal à Thiaroye, de Mbao, Ndeppé-Rufisque et Kafountine.

Le chef de l'Etat a ajouté que pour la sécurité des acteurs de la pêche artisanale, le stock des gilets de sauvetage a été reconstitué à hauteur de 20 000 unités.