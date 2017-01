Ile Maurice: Les Mauriciens de l'année de l'express depuis 1965

Le Français Lilian Eymeric a été désigné Mauricien de l'année 2016 par la rédaction de l'express.

L'athlète avait, le 16 novembre dernier, rallié à la nage Maurice et La Réunion. Cette traversée, il l'a faite au péril de sa vie, par solidarité avec les enfants mauriciens diabétiques. Tout comme il avait, en 2014, fait le tour de Maurice à la nage pour la même cause.

Lilian Eymeric n'est pas le premier étranger à recevoir les honneurs de l'express. Avant lui, le Canadien Bert Cunningham, receveur des douanes, avait été désigné Mauricien de l'année en 2005.

Depuis 1965, quand avait débuté la désignation du Mauricien de l'année, le choix s'est toujours porté sur des personnes qui se sont distinguées dans un domaine particulier au profit des Mauriciens et dans l'intérêt du pays.

Parmi les 42 personnalités déclarées Mauriciens de l'année depuis 1965, on retrouve entrepreneurs, scientifiques, politiciens, travailleurs sociaux, sportifs ou simples ouvriers. Ils ont en commun quelques traits: leur dévouement pour une cause ou une discipline, l'excellence dans la performance et le parti pris pour le pays et les Mauriciens.

De Maurice Paturau, ministre de l'Industrie (1962 à 1966) et par la suite directeur du Joint Economic Council, à Jane Constance, gagnante de The Voice Kids, en passant par les sportifs Stéphane Buckland et Kate Foo Kune ou les hommes d'Etat comme sir Seewoosagur Ramgoolam et Cassam Uteem ou les scientifiques Robert Antoine et Dan Jhurry, les Mauriciens de l'année ont tous marqué le pays. On retient surtout que durant l'année de leur désignation, ils se sont distingués par leur action au service de leurs compatriotes ou de leur pays d'adoption.

Ci-dessous la liste des personnalités désignées Mauricien de l'année de 1965 à 2016.

Les Mauriciens de l'année désignés par l'express

1965 Maurice Paturau

1966 Robert Antoine (MSIRI) et José Poncini (le businessman de l'année)

1968 SSR

1969 Mgr Jean Margéot

1970 Philippe Boullé

1971 Juge Droopnath Ramphul

1972 Clovis Vellin (directeur de la DWC)

1973 Mlle France Boyer de la Giroday

1975 L'étudiant

1978 Mohamed Vayid

1979 Harish Boodhoo

1984 44 journalistes arrêtés

1985 Ceux qui disent non à la drogue

1988 Les employés de la MCB

1989 Les organisateurs de la visite du pape Jean Paul II à Maurice

1990 Les employés de Securiclean

1991 Maurice Giraud, architecte

1992 Les employés de Floreal Knitwear

1993 Juge Robert Ahnee

1994 Cassam Uteem

1996 Yvan Lagesse (PDG de la MCB)

1997 Herbert Couacaud, CEO de Beachcomber

1998 Les élèves du collège Père Laval

1999 Sondage : les personnalités du siècle - SSR est la personnalité mauricienne qui a marqué l'île Maurice pendant le siècle

2000 Malenn Oodiah, sociologue

2001 Stephane Buckland et Eric Milazar

2002 Les radios libres (Radio One, Radio Plus et Top FM)

2003 Akbar Patel, entraîneur du Club M (football) et Stephane Buckland, athlète de l'année

2004 Jean Suzanne, PDG d'Infinity BPO

2005 Bert Cunningham, receveur des douanes

2006 Rama Sithanen, ministre des Finances

2007 Les employés de l'hôtellerie, les artisans du succès

2008 Kendal Tang, directeur de l'usine RT Knits

2009 Jacques d'Unienville, CEO d'Omnicane

2010 Ashock Subron, principal porte-parole de Rezistans ek Alternativ

2011 Pr Dhan Jurry, scientifique, directeur du Centre for Biomedical & Biomedicals Research

2012 Assaad Rujub, inspecteur de police

2013 Deepchand Gunness, le chauffeur de l'autobus de la CNT accidenté à Sorèze et qui a fait dix morts (survenu le 03/05/2013)

2015 Jonathan Drack et Kate Foo Kune, sportifs de l'année de l'express

2015 Jane Constance, gagnante de The Voice Kids (France)

2016 Lilian Eymeric, la traversée Maurice-Réunion à la nage, pour aider des enfants diabétiques mauriciens