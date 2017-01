Ile Maurice: Shariff Jeewon, 53 ans - L'homme des glaces

C'est via une vidéo sur Facebook que le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, a adressé son… Plus »

Quand il n'est pas en train de bosser ou de faire un brin de causette, Shariff taquine le ballon, histoire de garder la ligne, style Omar Sharif version Made in Maurice. Ou sinon, parce qu'il a un bon coup de fourchette, il a le nez et la barbe plongés dans un bon gros plat de briani. «Mo enn bon manzer, nannié pa sapé ar mwa.»

Le porte-monnaie rencontre-t-il un iceberg à la fin du mois ? Il n'y a pas de quoi se plaindre, admet le marchand de glace. «Mo fer enn lavant Rs 500-Rs 600 par zour.» De quoi faire vivre sa famille et gâter de temps en temps ses quatre petits-enfants, âgés de deux à sept ans. Même si pour cela, il faut pédaler le tricycle toute la journée, sept jours sur sept, parcourir des dizaines de kilomètres à Quatre-Bornes. «Partou mo été, everywhere. Kan éna lékol, mo al laba ousi.»

Difficile de lui donner un âge précis. «I am fifty-three», lâche le farceur, qui manie les langues aussi bien que la cuillère avec laquelle il «façonne» ses sorbets. Normal, quand on a 35 ans de métier derrière soi. Réactions à chaud.

