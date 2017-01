Sénégal: Saccage du siège de l'APR à Fatick - Le ministre Matar BA au banc des accusés

Mais je peux vous dire que Matar BA présentement est plus préoccupé par les besoins sociaux des populations fatickoises. Matar BA et ses militants ne sont pas dans cette dynamique de sabotage et de dénigrement. Qu'ils le veuillent ou non, Matar BA reste le leader incontesté de Fatick», réplique Zakaria KEBE, chef de cabinet du maire de Fatick.

«C'est irresponsable de se cacher derrière des cagoules pour commettre une telle barbarie. Mais je peux vous garantir que ce forfait ne restera pas impuni», martèle Blaise KANE, chargé des finances du conseil municipal de Fatick qui dit avoir constaté que des gens non identifiés ont saccagé, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 décembre 2016, le siège de l'APR à Fatick, nouvellement inauguré. «C'est Matar BA et sa bande qui ont commis le forfait.

Copyright © 2016 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.