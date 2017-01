Sénégal: Pape Samba MBOUP - «Mamadou Lamine KEITA a raison de partir (... ) le PDS va droit au mur »

Pratiquement, le PDS n'existe pas. Et lorsqu'un navire commence à prendre de l'eau, les souris partent avant qu'il ne chavire. Je dis que d'autres responsables vont quitter, mais si le parti doit continuer dans cette lancée pour se retrouver dans un gouffre, je ne le suivrais pas dans le gouffre. Je ne me ferais pas hara-kiri », lance-t-il.

Pape Samba MBOUP se dit dépité par la manière dont leur formation politique est gérée par leur secrétaire général national adjoint, Oumar SARR et son équipe. «KEITA est jeune et ambitieux. Par conséquent il ne va pas accepter de s'écraser avec un parti qui va cogner le mur », martèle le responsable libéral. Qui prédit d'ailleurs la mort du PDS. «Je sais que d'autres responsables libéraux vont suivre l'ancien ministre de la Jeunesse.

«Je ne condamne pas Mamadou Lamine KEITA pour avoir quitté le PDS. Il a raison de partir. En tant que responsable du parti, il n'est informé de rien et on ne le mêle de rien. Aujourd'hui, on est dans un parti qui n'a ni tête, ni queue et qui va droit au mur », peste l'ancien chef de cabinet du Président Abdoulaye WADE dans les colonnes du journal L'As.

