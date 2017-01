Cote d'Ivoire: Procès Gbagbo - La CPI s'excuse pour la divulgation de l'identité de témoins

Le Don de gouvernance et de développement institutionnel (Dgdi) a célébré ses performances… Plus »

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont plaidé non coupables des accusations concernant leur responsabilité dans les violences post-électorales qui ont fait quelque 3.000 morts en cinq mois en 2010-2011. Ce procès reprendra en février 2017 avec le témoin P106.

« Ce qui s'est produit vendredi après-midi est de la plus haute et plus inexcusable gravité et c'est pourquoi la CPI dans son ensemble, présente ses excuses », a déclaré le juge Cuno Tarfusser. Le magistrat qui préside le tribunal a ajouté que « la chambre a ordonné une enquête interne pour établir comment cela a pu se produire » et qu'elle attendait « un rapport détaillé ».

Le procureur Eric MacDonald avait divulgué vendredi les noms de trois témoins protégés alors que les micros retransmettant le procès sur la chaîne publique de la CPI étaient restés ouverts par erreur. Après ces excuses et une interruption de séance, le procès de l'ex-président ivoirien âgé de 70 ans et de son co-accusé, l'ancien chef de milice Charles Blé Goudé, 44 ans, a repris avec le contre-interrogatoire par la défense d'un autre témoin protégé par le nom de code P547, mais dont l'identité avait également été dévoilée la semaine dernière par mégarde pendant les débats.

