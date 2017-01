Sénégal: CAN 2017 / Publication de la liste des 23 Lions - Sans surprise avec Moussa Sow, Saivet et Cheikh Mbengue

Aliou Cissé a rendu public hier, vendredi 30 décembre, la liste des 23 "Lions" devant défendre les couleurs du Sénégal à la 31éme édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can), prévue du 14 janvier au 05 février 2017 prochain, au Gabon. Le sélectionneur national a mis en avant la polyvalence, l'état d'esprit et la forme du moment des joueurs pour dégager son groupe. Sans surprises, il a gardé la même ossature mais en rappelant l'attaquant Moussa Sow et deux joueurs absents de longue durée dans la Tanière : Cheikh Mbengue et Henri Saivet qui évoluent à Saint-Etienne.

Aliou Cissé a dégagé hier, vendredi 30 décembre, son groupe de performance en direction de la Can 2017 prévue du 14 janvier au 05 février 2017 au Gabon. Sans surprise, le sélectionneur national a gardé la même ossature qui lui avait permis de réaliser le parcours sans fautes lors des éliminatoires de la Can. En effet, s'il s'est passé des défenseurs Abdallah Ndour, Ibrahima Mbaye, Diawandou Diagne et de Younousse Sankharé, qui figuraient dans ce groupe qui a engagé les qualifications du Mondial 2018, il a surtout tenu à rappeler l'attaquant Moussa Sow mais aussi deux joueurs Cheikh Mbengue et Henry Saivet qui font un retour au premier après une longue absence en équipe nationale.

Un groupe de « équilibré et de qualité »

En confectionnant sa liste, Aliou Cissé a dû jauger la forme du moment affichée par les joueurs, l'état d'esprit, la polyvalence mais aussi se baser sur des critères techniques, tactiques et l'apport dans le jeu. Autant d'ingrédients qu'il estime avoir mis en avant pour disposer de ce groupe « équilibré et de qualité ». Contrairement à la dernière édition, cette liste a gagné aussi en expérience puisque sur les 23 joueurs les 11 joueurs étaient présents à la dernière Can. Les 23 joueurs sont ainsi attendus à Dakar ce dimanche 1er Janvier pour le début du regroupement. Ils recevront des mains du chef de l'Etat Macky Sall le drapeau national le 04 janvier avant de s'envoler le 5 Janvier à destination du Congo Brazzaville. Cette ville a été choisie pour servir de camp d'entrainement aux Lions en raison de sa proximité avec Franceville qui accueille le groupe du Sénégal à la CAN. Les Lions vont y livrer deux matchs amicaux contre la Lybie le 08 Janvier au state de Kintélé de Brazzaville et ensuite contre le pays hôte le 11 janvier à Brazza. A la Can gabonnaise, le Sénégal évoluera dans la poule B en compagnie de la Tunisie, de l'Algérie, et le Zimbabwé.

La liste des 23 sélectionnés

Gardiens de but : Abdoulaye Diallo (Caykur Rizespor Kulubu Turquie) Khadim Ndiaye (Horya Athletic Club, Guinée Conakry) Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally, Sénégal)

Défenseurs : Kalidou koulibaly (Naple Italie) Sérigne Modou Kara Mbodj (Anderlecht- Belgique) Lamine Gassama (Alanyaspor-Turquie) Saliou Ciss (Valenciennes FC-France) Zarco Touré (FC Lorient-France) Cheikh Mbengue (Saint-Etienne-France).

Milieux de terrain : Cheikhou Kouyaté (West Ham-Angleterre), Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor FK-Turquie), Mohamed Diamé (Newcastle United F.C-Angleterre), Cheikh Tidiane Ndoye (Angers SCO France), Idrissa Gana Gueye (Everton-Angleterre), Pape Kouly Diop (RCD Espanyol de Barcelone-Espagne)

Attaquants : Moussa Sow (Fernerbache-Turquie), Henri Saivet (Siant-Etienne-France), Mame Birame Diouf (Stoke City-Angleterre), Famara Diedhiou (Angers SCO France), Keita Baldé (Lazio de Rome Italie), Sadio Mané (Liverpool- Angleterre) Ismaila Sarr (FC Metz-France).