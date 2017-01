Sénégal: Ligue 1 (9e journée)-Casa - Jaraaf - 2 - 0 - Les sudistes résument le « classico » dans le premier quart d'heure

Le « classico » du championnat de Ligue 1 qui opposait hier, vendredi 30 décembre au stade Aline Sitoé, le Casa Sport au Jaraaf a tourné à l'avantage des sudistes. Les Ziguinchorois se sont imposé sur la marque de 2 à 0 .

Les choses sont allées très vite dans lors du duel Casa Sport-Jaraaf au stade Aline Sitoé Diatta comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Dès l'entame le Casa Sports se signale avec son buteur Aliou Badji qui récupère un centre de Jean Jacques Ndecky. Son tir trop croisé n'inquiète pas trop Le portier dakarois Cheikh Thioub.

Acculés dans l'entre jeu, les poulains de Malick Daff jouent bas et s'exposent aux velléités offensives des joueurs de Ziguinchor. Le raté de Moussa Marone à la 4e mn dans la zone de vérité est annonciateur de la pression offensive. Ce qui leur permet d' ouvrir le score à la 6e mn par Pierre Benoit Manga qui reprend un centre dévié par Aliou Badji. Un but qui tétanise les visiteurs qui multipliaient les mauvaises passes dans l'entrejeu même si Daouda Guèye Dièmé et Ousmane Gassama essaient de se frayer des passages dans une défense bien regroupée du Casa. A la 15e mn, Moussa Marone hérite d'une balle au rond central, se débarrasse de trois adversaires et à l'entrée de la surface de réparation, décroche un tir qui ricoche sur le poteau droit de Cheikh Thioub avant de filer dans les buts.

A 2 à 0, les visiteurs déboussolés subissent le match, le Casa déroule devant un public venu nombreux et satisfait de la copie présentée par l'équipe du casa en première période. A la reprise les « Vert et Blanc » du Jaraaf, reviennent avec des arguments offensifs beaucoup plus convaincants. Ousmane Gassama qui a migré sur le flanc droit imprime une pression énorme à son vis-à-vis dépassé par la vitesse et le talent du dakarois qui multiplie les centres. Cette pression du Jaraaf contraint certains joueurs du Casa à commettre des fautes et à s'illustrer par un jeu décousu . A la 55e mn, Jean Jacques Ndecky commet une faute sur Daouda Guèye Dieme et écope d'un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion.

Evoluant à dix, les hommes de Athanase Tendeng souffrent mais la cascade d'occasions du Jaraaf, amené par un virevoltant Ousmane Gassama et appuyé par Daouda Gueye Diémé et Alioune Badara Tendeng. Ces occasions seront enrayées par le portier Moussa Soukouna omniprésent dans sa cage. Le Jaraaf, dominateur dans cette seconde période, a failli être surpris à la 89e mn par Aliou Diatta qui, après son entrée en jeu prend à défaut la défense dakaroise avant de décrocher un tir dévié par le portier du Jaraaf Cheikh Thioub. Finalement, c'est sur ce score de deux buts à zéro que l'arbitre Khadim Dieng de la Cra de Diourbel sifflera la fin de cette rencontre. Une victoire du Casa qui confirme sa suprématie dans son antre du stade Aline Sitoé Diatta où l'équipe du sud a enregistré sa troisième victoire en autant de sorties