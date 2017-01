Selon certains usagers de la Rn4, un tel dispositif sécuritaire n'a jamais été vu dans le secteur depuis 2011-2012, après la recrudescence des attaques armées contre les bases militaires qui existaient encore dans le secteur. Selon certaines indiscrétions, toutes les positions militaires ont été renforcées et certaines qui étaient abandonnées par l'armée, à cause d'une accalmie relative, ont été réoccupées.

Dès la traversée du pays voisin en crise postélectorale, notamment avec le refus du président sortant, Yahya Jammeh, de céder le fauteuil au vainqueur de l'élection présidentielle du 1 décembre dernier, Adama Barrow, les voyageurs sont obligés de quitter leur véhicule pour aller présenter leur pièce d'identité aux militaires. En file indienne, les usagers de la Rn4 passent devant les militaires qui examinent minutieusement les pièces qui leur sont présentées, avant de leur permettre de rejoindre leur véhicule garé un peu plus loin devant. Le même rituel est répété à Bounkiling, Diacounda, dans la région de Sédhiou et enfin à Oulampane, dans le département de Bignona. Impossible d'échapper à la règle, à moins que ce soit une maman avec un bébé dans les bras.

