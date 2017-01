Le journaliste qui considère cette plainte comme un «badge d'honneur » d'informer que : «Ce sera un procès entre un homme qui veut faire main basse sur les ressources du continent avec l'aide de quelques dirigeants africains et ceux du continent, parmi lesquels je me considère, qui sont décidés à combattre cette façon de faire ».

Il ajoute : «Et de l'autre, pour avoir dit que le Sénégal est la proie de prédateurs du genre Bolloré et autres. Et c'est probablement la raison qui l'a fait sortir de ses gongs. J'ajouterai que l'interview que j'ai accordée, il y a une semaine, pendant la visite de Macky Sall à Paris où je dénonçais la recolonisation consentie du Sénégal par rapport à la France, peut aussi être à l'origine de cette plaine».

Ce dernier qui avait effectuait une vive sortie contre l'industriel qu'il accusait de faire partie des personnalités étrangères voulant faire main-basse sur les ressources africaines, se dit serein et promet un procès entre un profitard et un défenseur des ressources du continent.

Copyright © 2016 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.